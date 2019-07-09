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Рада рассмотрела 4 тысячи поправок к новому избирательному кодексу

Новости » Выборы 2019    09.07.2019 - 13:43
Рада рассмотрела 4 тысячи поправок к новому избирательному кодексу
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии рассмотрели почти 88% правок к документу

Верховная рада Украины накануне внеочередных парламентских выборов рассмотрела четыре тысячи поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом сообщила вице-спикер ВР Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы рассмотрели почти 88% всех поправок. Всего в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

"Поправка 4-тысячная", - отметила Сыроид.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент успевает пройти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам за два дня. По его словам, рассмотрение поправок завершится в среду.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады прогнозирует, что за избирательный кодекс по открытым спискам проголосуют 240 народных депутатов. Он отмечал, что каждого депутата будут прозванивать и лично приглашать на голосование за документ.

Ранее агентство также писало, что Верховная рада Украины рассмотрела почти 80% поправок в новый избирательный кодекс с открытыми списками. Так, нардепы прошли 3640 поправок.

Подчеркнем, финальное голосование за документ должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля.

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