Рада продовжила розгляд правок до "мовного закону"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У вівторок нардепи розглянули майже 6% правок до "мовного закону"

Верховна рада України в середу, 13 березня, продовжила розгляд правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

До закону до другого читання подані 2082 правки. У вівторок депутати розглянули 120 поправок.

"Ми продовжуємо, колеги, розгляд законопроекту про функціонування української мови як державної… Ми закінчили на 120-й правці вчора", - зазначив спікер ВР.

Варто зазначити, що в ході розгляду одну з включених у законопроект правку №73 поставили на підтвердження. Її підтримали лише 73 депутати ВР, таким чином правку вилучили з тіла закону.

"Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим законом", - передбачалося нормою.

Також планувалося передбачити, що українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, фактором єдності і національної безпеки України.

Нагадаємо, вчора парламент розглянув майже 6% правок до "мовного закону".

У вівторок комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Раду перенести прийняття "мовного закону" на період після президентських виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи 12 березня почали розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д. У проект до другого читання представлені 2082 правки. При цьому парламент формально перейшов до розгляду "мовного закону" у другому читанні 28 лютого.