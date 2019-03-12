Рада розглянула майже 6% правок до "мовного закону"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законопроект до другого читання подані 2082 правки

Верховна рада України у вівторок, 12 березня, розглянула майже 6% правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

До закону до другого читання подані 2082 правки. У вівторок парламентарі розглянули 120 поправок.

"Ми починаємо розгляд (у середу, - ред.) зі 121-ї правки", - сказав глава парламенту, після чого закрив засідання ВР.

Варто зазначити, що в ході розгляду одну з включених у законопроект правку №73 поставили на підтвердження. Її підтримали лише 73 депутати ВР, таким чином правку вилучили з тіла закону.

"Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим законом", - передбачалося нормою.

Також планувалося передбачити, що українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, фактором єдності і національної безпеки України.

Нагадаємо, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликає український парламент перенести прийняття "мовного закону" на період після президентських виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи 12 березня почали розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д. У проект до другого читання представлені 2082 правки. При цьому парламент формально перейшов до розгляду "мовного закону" у другому читанні 28 лютого.

Додамо, в підготовленому до другого читання "мовному законі" пропонуються адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Так, штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері. Зокрема, штрафи становитимуть від 5100 до 6800 гривень.