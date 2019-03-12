Рада Європи закликає Раду перенести прийняття "мовного закону" на період після виборів

Фото: Дуня Міятович (coe.int)

На думку Міятович, обговорення таких питань напередодні виборів не сприяє прийняттю збалансованих рішень

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликає Верховну раду перенести прийняття "мовного закону" на період після виборів президента України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

На думку Міятович, обговорення таких питань під час виборчої кампанії не сприяє прийняттю збалансованих рішень.

"У контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють прийняттю збалансованих рішень. Я закликаю український парламент перенести прийняття цього важливого законодавства на поствиборчий період", - зазначила комісар.

Також Міятович наголосила на важливості залучення до процесу розробки таких законів "різних мовних спільнот".

"Різні мовні співтовариства повинні бути ефективно залучені в процес розробки таких законів і політики, і їхні погляди повинні бути належним чином враховані", - підкреслила комісар.

Нагадаємо, після прийняття у другому читанні "мовного закону" в Україні буде призначений Уповноважений з питань української мови, який зможе контролювати виконання закону.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада 12 березня розпочала розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д. У проект до другого читання представлені 2082 правки. При цьому парламент перейшов до розгляду "мовного закону" у другому читанні 28 лютого.

Додамо, в підготовленому до другого читання законі про функціонування української мови як державної передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Так, штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності, що здійснюється у публічній сфері. Зокрема, штрафи становитимуть від 5100 до 6800 гривень.