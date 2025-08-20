ua en ru
НБУ назвал самые прибыльные банки Украины

Украина, Среда 20 августа 2025 08:31
НБУ назвал самые прибыльные банки Украины
Автор: Александр Белоус

Рост прибыли банков Украины остановился. Две трети прибыли приходится на государственные банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,074 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,922 млрд гривен).

Рейтинг по прибыльности по-прежнему возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 34,879 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (8,270 млрд гривен), на третьем - банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 4,737 млрд гривен.

Далее идут - государственный Укрэксимбанк - 4,216 млрд гривен и частный ПУМБ - 3,568 млрд гривен.
По данным НБУ, 47 из 60 банков получили прибыль, а 13 банков показали убытки на 415 млн гривен.

Госбанки

Среди 60 банков Украины семь государственных: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк, Первый инвестиционный банк.

По данным НБУ, 65,9% прибыли за первое полугодие 2025 года сформировали государственные банки (51,438 млрд гривен).

Из-за более быстрого роста чистых активов частных и иностранных банков доля государственных банков сократилась на 1,2 п. п. в годовом исчислении до 52,2%. Их доля в средствах населения упала на 1,5 п. п. за год до 62,7%.

Прибыль банков

Платежеспособные банки Украины за 2024 год получили 103,7 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 24,9% больше, чем уточненные данные за 2023 год (83,0 млрд гривен).

Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 21,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,5 раза меньше, чем прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).

