Рада продовжила розгляд закону про ринок землі

Верховна рада України продовжила розгляд законопроекту №2178-10 про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, станом на 6 березня Рада пройшла 3298 поправок до другого читання законопроекту з 4018 внесених.

Нагадаємо, під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни в законопроект про ринок землі. Зокрема, визначено, що документ набуде чинності з 1 липня 2021. Також парламентарії домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Крім того, була досягнута домовленість, що землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні, перші два роки мінімум); а продаж іноземцям можлива лише після референдуму.

Раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки і про ринок землі. У разі їх схвалення парламентом можливе збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів України загрожує падіння економіки і дефолт.