Рада продолжила рассмотрение закона о рынке земли

Верховная рада Украины продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, по состоянию на 6 марта Рада прошла 3298 поправок ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных.

Напомним, во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что документ вступит в действие с 1 июля 2021. Также парламентарии договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Кроме того, была достигнута договоренность, что земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере, первые два года минимум); а продажа иностранцам возможна лишь после референдума.

Ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. В случае их одобрения парламентом возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.