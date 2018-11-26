Екс-президенти України заявили про ризики введення воєнного стану

Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Екс-президенти вважають, що депутати мають прийняти постанову про призначення президентських виборів на 31 березня

Екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко виступили з заявою щодо питання введення воєнного стану в Україні. З відповідною заявою у кулуарах Верховної ради України від імені екс-президентів виступив Кравчук.

На думку екс-президентів, рішення Ради щодо введення воєнного стану стане доленосним. Крім того, вони не виключають, що, можливо, "саме задля запровадження на берегах Дніпра надзвичайного режиму Кремль і влаштовував свою настільки зухвалу та демонстративну провокацію" на морі.

"Воєнний стан - це насамперед радикальне обмеження прав громадян України, включаючи повну заборону страйків, масових зібрань та акцій. Право на заборону діяльності політичних партій та громадських організацій. Існує ще один безпрецедентний ризик, пов’язаний з воєнним станом, - це правовий хаос в державі", - вважають екс-президенти.

Також, на думку, екс-президентів, введення воєнного стану може призвести до "паралічу бізнесу".

"Кожна угода між суб'єктами господарювання містить пункт про невиконання умов договору у зв'язку з обставинами непереборної сили - однією із яких є воєнний стан. Блокування розрахунків за товари та послуги призведе до паралічу бізнесу. Існуючі інвестиційні проекти буде заморожено, потенційні надходження скасовано. Відтік капіталів із банків призведе до некерованої інфляції. Важко уявити, яким стане курс гривні", - вважають екс-президенти.

Крім того, у заяві екс-глав держави зазначається, що воєнний стан за 5 років агресії РФ не вводився через "неминучість катастрофічних соціально-економічних та демографічних наслідків". Наразі, як зазначив Кравчук, з’явилися інші аргументи - вибори.

"Велика частина суспільства вважає, що таким чином може бути обмежена демократія. Ці підозри є вкрай небезпечними - вони можуть призвести до суспільного конфлікту, яким неодмінно скористається ворог - і мають бути розвіяні", - зазначив Кравчук.

Він також додав, що у разі, якщо Рада підтримає введення воєнного стану, необхідно буде внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, прибравши із нього норму про скасування виборів та надмірне обмеження прав і свобод людей.

"Ми вважаємо, що одночасно з введенням воєнного стану та змінами до зазначеного закону депутати мають прийняти постанову Верховної ради про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року так, як це передбачено чинною Конституцією України", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада розглядає питання введення воєнного стану в Україні через агресію РФ в районі Керченської протоки. Наразі Порошенко вже підписав відповідний указ, який має затверлити Рада.