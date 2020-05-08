Раді рекомендують продовжити повноваження служб щодо ветеринарно-санітарного контролю

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

​​​​​​​Відповідний законопроект рекомендується ухвалити в цілому

Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує прийняти за основу та в цілому законопроект про продовження повноважень служб щодо здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, учасники засідання розглянули законопроект №3398 про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

Документ передбачає продовження на один рік (до 17 травня 2021 року) нинішніх повноважень регіональних служб щодо здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на кордоні, і тим самим уникнути зупинення здійснення зазначеного контролю і нагляду при здійснені експортно-імпортних операцій, яке може мати місце внаслідок накладених в умовах карантину обмежень на проведення конкурсів на призначення державних службовців.

"За результатами обговорення комітет вирішив рекомендувати Верховній раді... законопроект №3398 прийняти за основу та в цілому як закон", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці квітня центр з контролю захворювань заявив, що більшість країн ЄС пройшли пік коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів опублікував постанову щодо послаблення карантину з 12 травня.