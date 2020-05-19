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Карантин в Україні діятиме до 22 червня, - МОЗ

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 10:21
Карантин в Україні діятиме до 22 червня, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Карантин буде продовжуватись до 22 червня з послабленнями

Карантин в Україні буде тривати до 22 червня. Однак обмеження будуть пом’якшуватись.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко порівняв епідситуацію в Україні та Польщі, зазначивши схожість сценаріїв поширення вірусу.

"Тому на плато ми будемо ще перебувати. Однак ми не можемо враховувати сезонність. Оскільки ще ми не розуміємо, як вірус себе буде вести влітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми говоримо, що ми десь до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний з пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації", - зазначив чиновник.

Ляшко також не виключив, що у випадку стрімкого зниження захворювань, карантин в Україні може бути відмінений передчасно.

Нагадаємо, Україна почала вихід з карантину 11 травня. З 22 травня стартує другий етап пом'якшення карантинних обмежень. Будуть відкриті фітнес-центри та спортивні зали, а також кінотеатри під відкритим небом і ресторани (на винос).

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з 25 травня Кабінет міністрів України також дозволить відновити роботу метрополітену у містах, в яких дозволяє епідемічна ситуація.

Також повідомлялося, що в рамках ослаблення карантину Міністерство охорони здоров'я підготувало рекомендації щодо відновленню роботи громадського транспорту.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України карантинКоронавірус
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