Рада приступила до розгляду закону про зняття депутатської недоторканності

Народні депутати розпочали розгляд у другому читанні закону про зняття депутатської недоторканності. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що сьогодні на засіданні Ради присутній президент Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність приняти цей закон.

"Якщо депутат збиває людину, або кришує видобуток бурштину, він повинен нести відповідальність. Це не "маліна", це парламент", - заявив він.

Зеленський закликав народних депутатів прийняти закон про зняття депутатської недоторканності.

Нагадаємо, сьогодні проходить друге засідання Ради 9 скликання. Першим у порядку денному є питання розгляду у другому читанні законопроекту про зняття депутатської недоторканності.

Як писало РБК-Україна раніше, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України). Таким чином, даний закон був прийнятий за основу.

Законопроект № 7203 пропонує внести зміни в ст. 80 Конституції України, яка гарантує недоторканність. На сьогодні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Раді та її органах (крім відповідальності за образу чи наклеп), а також не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Нинішній законопроект пропонує залишити лише ту частину цієї статті, яка стосується відповідальності за висловлювання і голосування. У разі прийняття закону, нардепів зможуть притягати до відповідальності, затримувати і заарештовувати без згоди парламенту.

Відзначимо, для прийняття змін до Конституції в другому читанні потрібно не менше 300 голосів. В такому випадку депутатська недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

В кінці травня президент України Володимир Зеленський виступив за прийняття Верховною радою законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року.

Відзначимо, у 2000 році питання депутатської недоторканності виносилося на всеукраїнський референдум Леонідом Кучмою. При цьому на референдумі пропонувалося вилучити гарантії недоторканності зі ст. 80 Конституції. Тоді понад 89% учасників висловилися за скасування, проте з тих пір відповідні зміни в законодавство так і не були внесені.

