Зеленський прийшов на засідання Ради

Сьогодні проходить друге засідання нової Ради

Президент Володимир Зеленський прибув на засідання Верховної ради у вівторок, 3 вересня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Після того спікер Ради Дмитро Разумков оголосив про відкриття другої сесії Ради.

"Другу сесію ВРУ 9 скликання оголошую відкритою", - заявив Разумков.

Зазначимо, сьогодні нардепи розглянуть законопроекти про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії, щодо закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань, щодо законодавчої ініціативи народу, щодо уповноважених Верховної ради.

Також щодо зменшення конституційного складу Верховної ради та закріплення пропорційної виборчої системи, щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України, щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський на нараді роздав першочергові доручення Кабінету міністрів, Верховній раді та силовим органам.