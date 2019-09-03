З'явилась повістка дня
Верховна рада сьогодні розгляне зняття депутатської недоторканності у другому читанні. Про це йдеться на сайті Ради.
Повідомляється, що Рада розгляне закон №7203 про зняття депутатської недоторканності. Зокрема, зазначається, що сьогодні нардепи розглянуть законопроекти про внесення змін до Конституції:
Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України). Таким чином, даний закон був прийнятий за основу.
В кінці травня президент України Володимир Зеленський виступив за прийняття Верховною радою законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року. Так, глава держави наполягав на розгляді саме проекту закону №7203.