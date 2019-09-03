Рада приступила к рассмотрению закона о снятии депутатской неприкосновенности

Народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении закона о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что сегодня на заседании Рады присутствует президент Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости принять этот закон.

"Если депутат сбивает человека, или крышует добычу янтаря, он должен нести ответственность. Это не "малина", это парламент", - заявил он.

Зеленский призвал народных депутатов принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Напомним, сегодня проходит второе заседание Рады 9 созыва. Первым в повестке дня вопрос рассмотрения во втором чтении законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.

Как писало РБК-Украина ранее, 363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесение изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины). Таким образом, данный закон был принят за основу.

Законопроект № 7203 предлагает внести изменения в ст. 80 Конституции Украины, которая гарантирует неприкосновенность. На сегодня депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Нынешний законопроект предлагает оставить лишь ту часть этой статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование. В случае принятия закона, нардепов смогут привлекать к ответственности, задерживать и арестовывать без согласия парламента.

Отметим, для принятия изменений в Конституцию во втором чтении нужно не менее 300 голосов. В таком случае депутатская неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

В конце мая президент Владимир Зеленский выступил за принятие Верховной радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года.

Отметим, в 2000 году вопрос депутатской неприкосновенности выносился на всеукраинский референдум Леонидом Кучмой. При этом на референдуме предлагалось изъять гарантии неприкосновенности из ст. 80 Конституции. Тогда более 89% участников высказались за отмену, однако с тех пор соответствующие изменения в законодательство так и не были внесены.