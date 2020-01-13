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Рада розгляне створення єдиного органу інтелектуальної власності цього тижня

Новини » Політика     13.01.2020 - 16:22
Рада розгляне створення єдиного органу інтелектуальної власності цього тижня
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Стефанчука, на цьому тижні Рада розгляне великий блок законів щодо інтелектуальної власності

Перший заступник Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що цього тижня мають бути ухвалені закони щодо інтелектуальної власності. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи мають розглянути створення єдиного органу інтелектуальної власності в Україні.

"Я хотів би звернути увагу, що цього тижня запланований великий блок законів, який стосується інтелектуальної власності, захисту і охорони об'єктів інтелектуальної власності, створення єдиного органу інтелектуальної власності в Україні", - додав перший віце-спікер ВР.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Кабінет міністрів України створив Раду з питань інтелектуальної власності. Зазначалося, що Рада стане надійним майданчиком для формування і координації політики в сфері захисту інтелектуальної власності з урахуванням експертної думки представників органів держвлади, бізнесу та громадського сектору.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2017 році у Європейському союзі (ЄС) заявили про занадто повільний прогрес України в реформі законодавства в сфері прав інтелектуальної власності. У ЄС тоді підкреслювали, що єдиним позитивним досягненням є посилення боротьби проти інтернет-піратства.

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