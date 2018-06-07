Рада прийняла закон про дипломатичну службу з пропозиціями президента

За проект закону проголосували 226 депутатів

Верховна рада України (ВРУ) схвалила раніше ветований головою держави законопроект №7322 "Про дипломатичну службу" з пропозиціями президента Петра Порошенка. Про це передає кореспондент "РБК-Україна".

За проект закону з урахуванням пропозицій президента проголосували 226 нардепів.

Варто підкреслити, що профільний комітет на своєму засіданні 6 червня 2018 року вивчив обґрунтованість кожної окремої пропозицію президента України та більшістю голосів прийняв рішення рекомендувати парламенту не підтримувати його пропозиції до вказаного закону.

Пропозиції голови держави до закону

У своїх пропозиціях Порошенко підкреслив, що Конституція України вичерпно визначила повноваження ВР та не передбачає для парламенту жодних повноважень з обрання, призначення, затвердження або надання згоди на призначення на посади послів, представника України при міжнародній організації, глави місії України при міжнародній організації.

"Визначення Верховною радою України власних повноважень шляхом прийняття законів є неможливим, оскільки це не відповідатиме закріпленому в частині першій статті 6 Конституції України принципу поділу влади. За таких обставин вищенаведене положення закону, що розглядається, не відповідає Конституції України, не узгоджується із законом "Про комітети Верховної ради України", не враховує правові позиції Конституційного суду України. Тому пропоную абзац другий частини третьої статті 14 із нового закону "Про дипломатичну службу", що надійшов на підпис, виключити", - пояснив президент.

Струк, [07.06.18 14:22]

Пропозиції голови держави до закону

У своїх пропозиціях Порошенко підкреслив, що Конституція України вичерпно визначила повноваження ВР та не передбачає для парламенту жодних повноважень з обрання, призначення, затвердження або надання згоди на призначення на посади послів, представника України при міжнародній організації, представника України при міжнародній організації, глави місії України при міжнародній організації.

"Визначення Верховною радою України власних повноважень шляхом прийняття законів є неможливим, оскільки це не відповідатиме закріпленому в частині першій статті 6 Конституції України принципу поділу влади. За таких обставин вищенаведене положення закону, що розглядається, не відповідає Конституції України, не узгоджується із законом "Про комітети Верховної ради України", не враховує правові позиції Конституційного суду України. Тому пропоную абзац другий частини третьої статті 14 із нового закону "Про дипломатичну службу", що надійшов на підпис, виключити", - пояснив президент.

Крім того, у ветованому документі було передбачено визначення спеціальних місій як тимчасових місій, що за своїм характером представляють Україну і направляються Україною до іншої держави. Водночас для Кабінету міністрів України передбачається повноваження з визначення статусу, завдань та функцій спеціальних місій.

З цього приводу голова держави підкреслює, що здійснення керівництва зовнішньо-політичною діяльністю держави Конституцією України покладено на президента, а Кабмін, згідно з Основним законом, забезпечує здійснення зовнішньої політики держави, спрямовує і координує діяльність міністерств, інших органів виконавчої влади.

"Тож для приведення положення частини п'ятої статті 5 закону, що надійшов на підпис (і був ветований, - ред), у відповідність із наведеними нормами Конституції України пропонується в абзаці першому названої частини слова "Кабінетом міністрів України" виключити", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, як повідомлялося, глава держави Петро Порошенко наклав вето на прийнятий 5 квітня Радою закон "Про дипломатичну службу". Відповідний законопроект №7322 четвертого травня 2018 року повернуто з пропозиціями президента.