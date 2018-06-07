Рада приняла закон о дипломатической службе с предложениями президента

За проект закона проголосовали 226 депутатов

Верховная рада Украины (ВРУ) одобрила ранее ветированный главой государства законопроект №7322 "О дипломатической службе" с предложениями президента Украины Петра Порошенко. Об этом передает корреспондент "РБК-Украина".

За проект закона с учетом предложений президента проголосовали 226 нардепов.

Следует подчеркнуть, что профильный комитет на своем заседании 6 июня 2018 года изучил обоснованность каждого отдельного предложения президента Украины и большинством голосов принял решение рекомендовать парламенту не поддерживать его предложения к указанному закону.

Предложения главы государства к закону

В своих предложениях Порошенко подчеркнул, что Конституция Украины исчерпывающе определила полномочия ВР и не предусматривает для парламента никаких полномочий по избранию, назначению, утверждению или предоставлению согласия на назначение на должности послов, представителя Украины при международной организации, главы миссии Украины при международной организации.

"Определение Верховной Радой Украины собственных полномочий путем принятия законов невозможно, поскольку это не будет соответствовать закрепленному в статье 6 Конституции Украины принципа разделения властей. При таких обстоятельствах вышеприведенное положение закона, который рассматривается, не соответствует Конституции Украины, не согласуется с законом "О комитетах Верховной рады Украины ", не учитывает правовые позиции Конституционного суда Украины. Поэтому предлагаю абзац второй части третьей статьи 14 с новым законом "О дипломатической службе ", поступивший в подпись, исключить", - пояснил президент.

Кроме того, в ветированном документе было предусмотрено определение специальных миссий как временных миссий, которые по своему характеру представляют Украину и направляются Украиной в другую страну. В то же время для Кабинета министров Украины предполагается полномочия по определению статуса, задач и функций специальных миссий. По этому поводу председатель государства подчеркивает, что осуществление руководства внешне-политической деятельностью государства Конституцией Украины возложена на президента, а Кабмин, согласно Основному закону, обеспечивает осуществление внешней политики государства, направляет и координирует деятельность министерств, других органов исполнительной власти.

"Поэтому для приведения положения части пятой статьи 5 Закона, который поступил на подпись (и был ветирован, - ред), в соответствии с приведенными нормами Конституции Украины предлагается в абзаце первом названной части слова "Кабинетом министров Украины" исключить", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщалось, глава государства Петр Порошенко наложил вето на принятый 5 апреля Радой закон "О дипломатической службе". Соответствующий законопроект №7322 четвертого мая 2018 года возвращен с предложениями президента.