У Раді поки немає голосів за законопроект "Про дипломатичну службу"

Парубій заявив про необхідність проведення додаткових консультацій

Серед народних депутатів може не знайтись голосів для ухвалення у другому читанні законопроекту "Про дипломатичну службу", який було ветовано президентом. Про це під час погоджувальної ради заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК- Україна.

"Стосовно питань аудитора НАБУ та закону про "Дипломатичну службу" поки що немає (рішення, -ред.) комітету. З законом "Про дипломатичну службу", я вважаю, що питання ще складніше. Нам потрібно чітко бачити, чи є голоси, хоча б за одне із запропонованих рішень", - заявив Парубій.

Він додав, що в залі мають знайтись голоси і для підтримки поправок президента України, і за подолання вето президента.

"Якщо не буде голосів за жодне із запропонованих рішень, я дуже остерігаюсь, що законопроект буде відхилений. Роками працювали наші дипломати над створенням цього закону, тому, я думаю, нам доведеться провести додаткові консультації", - підкреслив спікер.

Нагадаємо, як повідомлялося, глава держави Петро Порошенко наклав вето на прийнятий 5 квітня Радою закон "Про дипломатичну службу". Відповідний законопроект №7322 четвертого травня 2018 року повернуто з пропозиціями президента.