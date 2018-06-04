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У Раді поки немає голосів за законопроект "Про дипломатичну службу"

НовиниПолітика    04.06.2018 - 12:28
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій заявив про необхідність проведення додаткових консультацій

Серед народних депутатів може не знайтись голосів для ухвалення у другому читанні законопроекту "Про дипломатичну службу", який було ветовано президентом. Про це під час погоджувальної ради заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК- Україна.

"Стосовно питань аудитора НАБУ та закону про "Дипломатичну службу" поки що немає (рішення, -ред.) комітету. З законом "Про дипломатичну службу", я вважаю, що питання ще складніше. Нам потрібно чітко бачити, чи є голоси, хоча б за одне із запропонованих рішень", - заявив Парубій.

Він додав, що в залі мають знайтись голоси і для підтримки поправок президента України, і за подолання вето президента.

"Якщо не буде голосів за жодне із запропонованих рішень, я дуже остерігаюсь, що законопроект буде відхилений. Роками працювали наші дипломати над створенням цього закону, тому, я думаю, нам доведеться провести додаткові консультації", - підкреслив спікер.

Нагадаємо, як повідомлялося, глава держави Петро Порошенко наклав вето на прийнятий 5 квітня Радою закон "Про дипломатичну службу". Відповідний законопроект №7322 четвертого травня 2018 року повернуто з пропозиціями президента.

Рада вийде на голосування по антикорупційному суду в четвер, - Парубій Гройсман проведе зустріч з керівниками фракцій
Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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