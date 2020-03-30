Рада прийняла за основу закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Від прийняття цього закону залежить допомогу Україні з боку МВФ

Верховна рада України прийняла законопроект №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, закон є одним з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Документом пропонується вдосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу в цій сфері.

Передбачається визначити особливості судового провадження у справах про оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку, рішень Фонду про введення тимчасової адміністрації в банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання і будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання, а також рішень про призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні н неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів України, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів про неможливість зупинення чи припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Документом планується і вдосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення збитків) зі пов'язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку було завдано збитків (завдано шкоди), розширення і вдосконалення механізмів участі держави у виведенні банку з ринку.

Якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це все одно не може бути підставою для скасування цього рішення, випливає із законопроекту. Іншими словами, колишні власники не зможуть повернути банк. Але при цьому власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені при виведенні банку з ринку, можуть отримати відшкодування збитку, але тільки грошовій формі.

Нагадаємо, Ігор Коломойський і його бізнес-партнери намагаються в українських судах оскаржити націоналізацію ПриватБанку. Тоді як держава в особі ПриватБанку, НБУ та інших відомств домагається з Коломойського відшкодування збитків, яких зазнав держбюджет при націоналізації фінустанови в 2016 році.

Нагадаємо, раніше комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти законопроект №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, 24 березня Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Додамо також, глава держави Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт. За його словами, після схвалення Верховною радою двох законів, один з яких - закон про банки, Україна отримає підтримку міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 млрд доларів.