Кабмін вніс у Раду закон про банки для нової програми співпраці з МВФ

Фото: глава Кабміну Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі документ опрацьовується у комітеті

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Наразі законопроект опрацьовується у комітеті.

Документом пропонується удосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері.

Передбачається визначити особливості судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання, а також рішень щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів України, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Документом планується й удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України ухвалення закону "про банки". Ковалів анонсувала, що відповідний законопроект буде внесений урядом.

Як писало РБК-Україна раніше, НБУ домовляється з МВФ про дві програми підтримки. Зараз активізовані переговори з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть у найближчі тижні.

Підкреслимо, джерела агентства в парламенті заявили, що Верховна рада не буде розглядати на позачерговому засіданні ні земельну реформу, ні закон про банки.