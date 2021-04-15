Рада схвалила за основу доопрацьовану реформу КСУ

Верховна рада схвалила за основу доопрацьований законопроект №4533 про реформу Конституційного суду України. У документі збережено наявний порядок прийняття рішень КСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Суд уповноважують унормувати процедуру розгляду питань, які не врегульовані даним законом, однак забороняється ухвалення підзаконних актів, які суперечили б документу.

Документ також пропонує запровадити прозору процедуру притягнення суддів КСУ до дисциплінарної відповідальності з градацією дисциплінарних стягнень залежно від тяжкості вчиненого суддею правопорушення.

Підкреслимо, у попередній редакції пропонувалося приймати рішення двома третинами від складу суду (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість.

Згідно з законом, рішення судді КСУ приймають десятьма голосами. Також залишається кворум суддів КСУ - 12 присутніх.

Нагадаємо, на початку квітня комітет Ради з питань правової політики підтримав цей закон та рекомендував схвалити його за основу.

Як писало РБК-Україна, раніше перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук висловив сподівання, що Рада може ухвалити закон про реформу КСУ до кінця поточної сесії.

Підкреслимо, Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроекту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

Так, наприкінці січня нардепи направили документ на повторне перше читання до профільного комітету.