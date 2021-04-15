ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада схвалила за основу доопрацьовану реформу КСУ

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 16:41
Рада схвалила за основу доопрацьовану реформу КСУ Фото: закон про реформу КСУ Рада схвалила за основу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу доопрацьований законопроект №4533 про реформу Конституційного суду України. У документі збережено наявний порядок прийняття рішень КСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 238 нардепів.

Згідно з законом, рішення судді КСУ приймають десятьма голосами. Також залишається кворум суддів КСУ - 12 присутніх.

Підкреслимо, у попередній редакції пропонувалося приймати рішення двома третинами від складу суду (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість.

Документ також пропонує запровадити прозору процедуру притягнення суддів КСУ до дисциплінарної відповідальності з градацією дисциплінарних стягнень залежно від тяжкості вчиненого суддею правопорушення.

Суд уповноважують унормувати процедуру розгляду питань, які не врегульовані даним законом, однак забороняється ухвалення підзаконних актів, які суперечили б документу.

Запроваджуються більш гнучкі правила викладення суддями КСУ окремих думок.

Нагадаємо, на початку квітня комітет Ради з питань правової політики підтримав цей закон та рекомендував схвалити його за основу.

Як писало РБК-Україна, раніше перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук висловив сподівання, що Рада може ухвалити закон про реформу КСУ до кінця поточної сесії.

Підкреслимо, Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроекту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

Так, наприкінці січня нардепи направили документ на повторне перше читання до профільного комітету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Конституционный суд Украины реформи Верховна Рада
NEWS
США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"
США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу