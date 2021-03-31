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Рада може ухвалити закон про реформу КСУ до кінця поточної сесії, - Стефанчук

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 12:42
Рада може ухвалити закон про реформу КСУ до кінця поточної сесії, - Стефанчук Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що Верховна рада може ухвалити закон про реформу Конституційного суду до кінця поточної сесії. Йдеться про законопроект №4533.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

"Я дуже сподіваюся, що так", - зазначив парламентар.

Стефанчук переконаний, що без законодавчого регулювання процедури розгляду в Конституційному суді в Україні і надалі буде існувати ситуація, яка склалася на сьогодні: "існування закритого акціонерного товариства "Конституційний суд України".

"Насправді я не дуже зрозумів, чому Рада не підтримала цей законопроект ще в першому читанні. Тому що після відправлення його на повторне перше читання, здається, лише я дав поправки", - звернув увагу замглави Ради.

У матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ" вказано, що законопроект про конституційну процедуру №4533 можуть прийняти до кінця весни.

Нагадаємо, минулого тижня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроекту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

Зараз даний закон знаходиться на доопрацюванні в профільному комітеті Ради.

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