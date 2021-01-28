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Рада взялася за діяльність КСУ: закон направили на доопрацювання

Україна, Четвер 28 січня 2021 13:05
Рада взялася за діяльність КСУ: закон направили на доопрацювання
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада направила на повторне перше читання закон про діяльність Конституційного суду. Йдеться про законопроект №4533.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За основу його підтримали лише 197 нардепів. За направлення проекту на доопрацювання у профільний комітет проголосували 226 парламентаріїв.

Документ пропонує КСУ приймати рішення двома третинами від свого складу (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість. Зараз рішення можуть приймати 10 суддів.

Закон передбачає можливість заявлення відводу окремим суддям. За відвід повинні проголосувати не менше 10 суддів.

У документі прописаний перехід КСУ на розгляд справ, як правило, в усній формі провадження.

Також пропонується ввести автоматизований реєстр актів суду і автоматизований розподіл справ між суддями Конституційного суду.

При цьому КСУ забороняється виходити за межі порушених у конституційному поданні питань. Закон зобов'язує суд мотивувати визнання кожного положення неконституційним.

Крім того, в документі регулюються основи дисциплінарного провадження щодо суддів КСУ з можливістю врегулювання конкретних аспектів на рівні регламенту цього суду.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року робоча група парламенту завершила роботу над цим проектом закону.

Як писало РБК-Україна, голова Верховної ради Дмитро Разумков підтримував цей законопроект.

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