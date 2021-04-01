Реформа КСУ: Раді рекомендують схвалити доопрацьований закон
Верховній раді рекомендують схвалити за основу доопрацьований законопроект №4533 про реформу Конституційного суду України. Таке рішення ухвалив комітет з питань правової політики.
"У порівнянні з першим читанням змінено важливе положення: збережено наявний порядок прийняття рішень КСУ, тобто рішення приймається 10-голосами. Також залишаємо кворум суддів КСУ - 12 присутніх", - сказано у повідомленні.
Підкреслимо, у попередній редакції пропонувалося приймати рішення двома третинами від свого складу (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість.
Документ також пропонує запровадити прозору процедуру притягнення суддів КСУ до дисциплінарної відповідальності з градацією дисциплінарних стягнень залежно від тяжкості вчиненого суддею правопорушення.
КСУ уповноважують унормувати процедуру розгляду питань, які не врегульовані законом про конституційну процедуру, однак забороняється ухвалення підзаконних актів, які суперечили б закону.
Запроваджуються більш гнучкі правила викладення суддями КСУ окремих думок.
"Комітет вирішив проект закону про конституційну процедуру №4533 рекомендувати Верховній раді прийняти за основу, скоротивши наполовину строк на внесення пропозицій та поправок", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук висловив сподівання, що Рада може ухвалити закон про реформу Конституційного суду до кінця поточної сесії.
Як писало РБК-Україна, минулого тижня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроекту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.
Так, наприкінці січня нардепи направили документ на повторне перше читання до профільного комітету.