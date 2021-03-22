Венеційська комісія надала висновок щодо закону про реформу КСУ

Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру №4533, а також щодо альтернативного проекту закону №4533-1. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроекту №4533 та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

Висновок було опубліковано на сайті Венеційської комісії .

Венеційська комісія позитивно оцінила положення документу, що стосуються покращення доступу громадян до Конституційного суду зі скаргами. Положення, зокрема, включають можливість подачі скарг та обміну кореспонденцією в електронному вигляді, надання можливості усувати недоліки скарг, запровадження можливості відшкодування витрат скаржникам.

Також Венеційська комісія схвально оцінила пропозицію чітко визначити межі повноважень КСУ, заборонивши йому визнавати неконституційними закони, які не були оскаржені у встановленому порядку.

Водночас Венеційська комісія висловила низку пропозицій, зокрема щодо:

запровадження градації видів дисциплінарних стягнень для суддів КСУ

конкурсного відбору суддів КСУ із залученням міжнародних експертів;

кола осіб, які матимуть право ініціювати дисциплінарні провадження щодо суддів КСУ, зокрема включивши в перелік цих осіб НАЗК;

можливості перегляду рішень КСУ у разі притягнення судді до кримінальної відповідальності, пов'язаної з ухваленням цього рішення.

Венеційська комісія у висновку окремо наголосила на своїй рекомендації КСУ проявити стриманість у разі оскарження цього закону та надати письмові пропозиції щодо можливого удосконалення його положень.