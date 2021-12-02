Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники

Верховна рада прийняла закон про державний бюджет України на 2022 рік. Проект №6000 в цілому підтримали 268 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Доходи та витрати

Доходи держбюджету №6000 складуть 1,322 трлн гривень, витрати - 1,498 трлн гривень. У порівнянні з першим читанням доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит держбюджету складе 189 млрд гривень (3,5% від ВВП).

Прогноз номінального ВВП становить 5,369 трлн гривень. Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%.

Курс долара

У бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року.

Інфляція

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%,

Мінімальна зарплата

Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня до 6700 гривень.

Субсидії

Витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг складуть 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).

Водночас Кабмін у Меморандумі з МВФ зобов'язався збільшити витрати на житлові субсидії для громадян навесні 2022 року. У цей період очікується зростання тарифів на ЖКП.

Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія

У проекті держбюджету закладено зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Пенсії підвищать 1 липня та 1 грудня.

У 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня-2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня-2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня - 2833 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 2481 Гривня, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - гривні 2684;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня-1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.

Приватизація

Кабмін заклав у проект державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати у 2021 році.

Запозичення

Планується, що запозичення складуть 571,1 млрд гривень, у т.ч. внутрішні - 429,9 млрд гривень, зовнішні - 151,2 млрд гривень.

Кредити МВФ

У проекті держбюджету 2022 року закладені надходження від МВФ кредитів на 2,89 млрд доларів.

Витрати на оборону

Загальний ресурс на національну безпеку та оборону передбачений у сумі 323 млрд гривень або 6% ВВП.

Зміни до другого читання

Кабінет міністрів до другого читання збільшив доходи та витрати держбюджету-2022 на 55 млрд гривень.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, одними з основних факторів, що вплинули на перегляд прогнозу доходів, є врахування пропозицій з Бюджетних висновків Верховної ради.

Зміни відбулися також через уточнення прогнозних середньорічних цін на сировину, зокрема на імпортований природний газ, нафту марки Brent і світової ціни на залізну руду, що призвело до зміни показників доходів державного бюджету.

Витрати на чиновників і силовиків

Кабмін в проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав збільшення видатків на президента, Верховну раду та уряд. Загалом видатки збільшено на 206,4 млн гривень.

Крім того, до другого читання збільшення витрат на силові відомства. Загалом видатки збільшено на 4,3 млрд гривень.

Також Кабмін до другого читання збільшив у п'ять разів суму витрат на реалізацію проекту "Президентський університет". Планується витратити 500 млн гривень.