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Доходи держбюджету з початку року зросли більш ніж на 20%

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Україна, Середа 01 грудня 2021 17:48
Доходи держбюджету з початку року зросли більш ніж на 20% Фото: Держбюджет України за 11 місяців перевиконано на 4,2% (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Доходи державного бюджету України за січень-листопад 2021 року склали 1 159,4 млрд гривень. Це на 4,2% більше плану і на 22,7% більше доходів минулого року (944,8 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України (Держказначейство).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в листопаді склали 14,2 млрд гривень, що на 5,1% більше плану і на 37,0% вище, ніж минулого року, коли вони склали 102,3 млрд гривень.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 грудня 2021 року становить 33,7 млрд гривень (місяцем раніше - 18,9 млрд гривень).

Нагадавши, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

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