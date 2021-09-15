Уряд скоротив видатки на субсидії у проекті держбюджету-2022
Фото: видатки на субсидії скорочені у держбюджеті-2022 на 9 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік видатки на пільги і житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).
Відзначимо, станом на сьогодні у держбюджеті на 2021 рік видатки на субсидії передбачені на рівні 35,2 млрд гривень.
Однак Кабінет міністрів планує просити Верховну раду збільшити видатки на 12 млрд гривень через те, що гроші майже всі витрачені.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.