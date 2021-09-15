Уряд скоротив видатки на субсидії у проекті держбюджету-2022

Фото: видатки на субсидії скорочені у держбюджеті-2022 на 9 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік видатки на пільги і житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).

Відзначимо, станом на сьогодні у держбюджеті на 2021 рік видатки на субсидії передбачені на рівні 35,2 млрд гривень.