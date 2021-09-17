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Уряд України планує отримати у наступному році кредити МВФ на 2,9 млрд доларів

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Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 12:27
Уряд України планує отримати у наступному році кредити МВФ на 2,9 млрд доларів Фото: український уряд розраховує на 2,9 млрд доларів від МВФ (www.imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України планує отримати у 2022 році від Міжнародного валютного фонду (МВФ) кредити на суму близько 2,9 млрд доларів. Відсоткова ставка становитиме 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до проекту державного бюджету на 2022 рік (законопроект №6000).

Усього Кабмін планує залучити зовнішніх запозичень на 125,62 млрд гривень, у тому числі від МВФ - 82,72 млрд гривень (2,89 млрд доларів за прогнозним курсом 28,6 гривень за долар). Відсоткова ставка складає 3,0% річних.

Крім того, Кабмін планує розмістити євробонди на 5-15 років на суму 42,9 млрд гривень (1,5 млрд доларів). Прогнозна середньозважена відсоткова ставка складає близько 7,5%.

Також уряд планує залучити 419,96 млрд гривень за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Прогнозна середньозважена відсоткова ставка складає близько 11,7%.

Уряд України планує отримати у наступному році кредити МВФ на 2,9 млрд доларів

Нагадаємо, за прогнозом уряду, фінансування загального фонду державного бюджету України у 2022 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 545,58 млрд гривень, в тому числі зовнішніх - 125,62 млрд гривень, внутрішніх - 419,96 млрд гривень. Таким чином, зовнішні запозичення у 2022 році складуть 23% від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 77%.

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