Уряд України планує отримати у наступному році кредити МВФ на 2,9 млрд доларів

Кабінет міністрів України планує отримати у 2022 році від Міжнародного валютного фонду (МВФ) кредити на суму близько 2,9 млрд доларів. Відсоткова ставка становитиме 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до проекту державного бюджету на 2022 рік (законопроект № 6000 ).

Усього Кабмін планує залучити зовнішніх запозичень на 125,62 млрд гривень, у тому числі від МВФ - 82,72 млрд гривень (2,89 млрд доларів за прогнозним курсом 28,6 гривень за долар). Відсоткова ставка складає 3,0% річних.

Крім того, Кабмін планує розмістити євробонди на 5-15 років на суму 42,9 млрд гривень (1,5 млрд доларів). Прогнозна середньозважена відсоткова ставка складає близько 7,5%.

Також уряд планує залучити 419,96 млрд гривень за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Прогнозна середньозважена відсоткова ставка складає близько 11,7%.