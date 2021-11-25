Уряд пообіцяв МВФ збільшити видатки на субсидії після зростання тарифів навесні 2022 року

Українська влада зобов’язується збільшити видатки на житлові субсидії для громадян навесні 2022 року. У цей період очікується зростання тарифів на ЖКП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений Меморандум з МВФ.

Як зазначається в документі, асигнування у бюджеті 2022 року на програми субсидій з оплати послуг ЖКГ достатні для тієї ж кількості учасників програм субсидій як й цього року за умови незмінності тарифів.

"Проте, після перегляду тарифів навесні ми забезпечимо, щоб у переглянутому бюджеті були визначені необхідні ресурси для вчасного й повного забезпечення зазначеної програми", - йдеться в меморандумі.