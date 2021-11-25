ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд пообіцяв МВФ збільшити видатки на субсидії після зростання тарифів навесні 2022 року

Новость на русском →
Україна, Четвер 25 листопада 2021 12:11
Уряд пообіцяв МВФ збільшити видатки на субсидії після зростання тарифів навесні 2022 року Фото: видатки на субсидії збільшать після підвищення тарифів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада зобов’язується збільшити видатки на житлові субсидії для громадян навесні 2022 року. У цей період очікується зростання тарифів на ЖКП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений Меморандум з МВФ.

Як зазначається в документі, асигнування у бюджеті 2022 року на програми субсидій з оплати послуг ЖКГ достатні для тієї ж кількості учасників програм субсидій як й цього року за умови незмінності тарифів.

"Проте, після перегляду тарифів навесні ми забезпечимо, щоб у переглянутому бюджеті були визначені необхідні ресурси для вчасного й повного забезпечення зазначеної програми", - йдеться в меморандумі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік видатки на пільги і житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні МВФ
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: Ми переможемо пандемію, коли вакцинуємо понад 70% людей
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: Ми переможемо пандемію, коли вакцинуємо понад 70% людей