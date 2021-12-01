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Уряд вирішив збільшити видатки на президентський університет у 5 разів

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Україна, Середа 01 грудня 2021 14:47
Уряд вирішив збільшити видатки на президентський університет у 5 разів Фото: президентський університет подорожчав у 5 разів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання збільшив суму видатків на реалізацію проекту "Президентський університет". Планується витратити 500 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).

Таким чином, у порівнянні з проектом до першого читання сума збільшена у п'ять разів (зі 100 млн гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав збільшення видатків на президента, Верховну раду та уряд. Загалом видатки збільшені на 206,4 млн гривень.

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