Видатки на силові відомства зросли у бюджеті-2022 до другого читання: хто отримає найбільше
Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав збільшення на силові відомства. Загалом видатки збільшені на 4,3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).
Згідно з проектом, видатки загального фонду держбюджету видатки із загального фонду державного бюджету на Офіс генерального прокурора у 2022 році складуть 14,0 млрд гривень. Це на 3,5% більше, до першого читання.
Крім того, в проекті держбюджету на Міністерство оборони передбачені в сумі 132,0 млрд гривень, що на 1,9% більше, ніж у першому читанні.
Видатки на НАБУ зростуть на 12,7% до 1,3 млрд гривень, на СБУ - на 0,6% до 15,9 млрд гривень, на ДБР - на 4,4% до 2,7 млрд гривень.
Видатки на Міністерство внутрішніх справ збільшаться на 1,1% до 88,3 млрд гривень.
Видатки на Управління державної охорони та Бюро економічної безпеки залишаться без змін.
Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Доходи та видатки збільшені на 55 млрд гривень.