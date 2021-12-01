Видатки на силові відомства зросли у бюджеті-2022 до другого читання: хто отримає найбільше

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав збільшення на силові відомства. Загалом видатки збільшені на 4,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект № 6000 ).

Згідно з проектом, видатки загального фонду держбюджету видатки із загального фонду державного бюджету на Офіс генерального прокурора у 2022 році складуть 14,0 млрд гривень. Це на 3,5% більше, до першого читання.

Крім того, в проекті держбюджету на Міністерство оборони передбачені в сумі 132,0 млрд гривень, що на 1,9% більше, ніж у першому читанні.

Видатки на НАБУ зростуть на 12,7% до 1,3 млрд гривень, на СБУ - на 0,6% до 15,9 млрд гривень, на ДБР - на 4,4% до 2,7 млрд гривень.

Видатки на Міністерство внутрішніх справ збільшаться на 1,1% до 88,3 млрд гривень.

Видатки на Управління державної охорони та Бюро економічної безпеки залишаться без змін.