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Видатки на силові відомства зросли у бюджеті-2022 до другого читання: хто отримає найбільше

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Україна, Середа 01 грудня 2021 13:29
Видатки на силові відомства зросли у бюджеті-2022 до другого читання: хто отримає найбільше Фото: силовики отримають надбавку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав збільшення на силові відомства. Загалом видатки збільшені на 4,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).

Згідно з проектом, видатки загального фонду держбюджету видатки із загального фонду державного бюджету на Офіс генерального прокурора у 2022 році складуть 14,0 млрд гривень. Це на 3,5% більше, до першого читання.

Крім того, в проекті держбюджету на Міністерство оборони передбачені в сумі 132,0 млрд гривень, що на 1,9% більше, ніж у першому читанні.

Видатки на НАБУ зростуть на 12,7% до 1,3 млрд гривень, на СБУ - на 0,6% до 15,9 млрд гривень, на ДБР - на 4,4% до 2,7 млрд гривень.

Видатки на Міністерство внутрішніх справ збільшаться на 1,1% до 88,3 млрд гривень.

Видатки на Управління державної охорони та Бюро економічної безпеки залишаться без змін.

Видатки на силові відомства зросли у бюджеті-2022 до другого читання: хто отримає найбільше

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Доходи та видатки збільшені на 55 млрд гривень.

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