Бюджет-2020 прийнято до розгляду: що готує нова влада

Сьогодні Верховна рада України прийняла до подальшого розгляду проект закону про Державний бюджет на 2020 рік. РБК-Україна розбиралося, що нова влада пропонує українцям на наступний рік.

Документ надійшов у Раду 15 вересня і повинен бути прийнятий до 1 грудня. Сьогодні низка нардепів виступила із зауваженнями до проекту бюджету, але міністр фінансів Оксана Маркарова підкреслила, що це не фінальний варіант, а ряд законів - відкриття ринку землі, старт концесії та прозора приватизація - дозволить прискорити зростання ВВП (у проект закладено зростання на 3,3%).

Зазначимо, у представленому проекті доходи передбачені в сумі 1079,5 млрд гривень, витрати -1170,0 млрд гривень (охорона здоров'я - 108 млрд гривень, культура та інформація - 8,6 млрд, дороги - понад 140 млрд гривень, енергетична незалежність - 2 млрд).

Інфляція прогнозується на рівні 6%, курс долара - 28,2 гривень. Мінімальна зарплата складе 4723 гривень, мінімальна пенсія підвищиться на 8% - з 1638 до 1769 гривень.

Прожитковий мінімум буде переглянутий

Пояснюючи претензії до бюджету-2020, перший віце-спікер Руслан Стефанчук заявив, що співвідношення мінімальної заробітної плати та мінімального споживчого рівня "викликає питання". А нардеп Олександр Качура підкреслив, що закладено надто низький прожитковий мінімум.

У той же час міністр фінансів заявила, що прожитковий мінімум переглянуть до "реальних показників". На сьогодні в проекті даний показник пропонується з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

Витрати на безпеку і оборону

Крім того, на окремому засіданні РНБО будуть узгоджені витрати на безпеку і оборону. За словами Маркарової, це зроблять при підготовці закону до другого читання. Поки ж на безпеку і оборону пропонується виділити 245,8 млрд гривень, що складе 5,4% ВВП.

Освіта

Також не виключається можливість збільшення видатків на освіту в 2020 році. Загальні витрати на цю сферу, закладені в проекті бюджету становлять 136,4 млрд гривень - це на 7,7 млрд більше, ніж в 2019.

Обслуговування держборгу

Майже третина державного бюджету на 2020 рік буде спрямована на обслуговування державного боргу. При цьому, за словами Маркарової, на кінець 2020 держборг по відношенню до ВВП вдасться знизити до 46,7%.

Передбачається, що платежі по державному боргу в 2020 році складуть 438,1 млрд гривень, з них 145,2 млрд підуть на обслуговування, решта - на погашення.

Запуск ринку землі і скорочення підтримки АПК

У бюджеті-2020 закладені кошти на проведення земельної реформи та впровадження ринку землі. Зокрема, для охочих купити землю закладено 4,4 млрд гривень на здешевлення кредитів. Зазначимо, прем'єр Олексія Гончарук заявляв, що ринок землі можуть запустити з 1 жовтня 2020 року.

На підтримку агропромислового комплексу у 2020 році закладено набагато менше грошей через неефективне використання коштів. Зокрема, АПК планують профінансувати лише на 4,4 млрд гривень, хоча у 2019 виділялося 6,9 млрд.