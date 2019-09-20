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Майже третина бюджету-2020 направлена на обслуговування держборгу

Новини » Політика    20.09.2019 - 11:32
Майже третина бюджету-2020 направлена на обслуговування держборгу
Фото: Оксана Маркарова (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Мінфіну зазначила, на кінець 2020 року борг України по відношенню до ВВП вдасться знизити до майже 47%

Майже третина державного бюджету на 2020 рік направлена на обслуговування державного боргу. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Маркарової, на кінець 2020 року борг України по відношенню до ВВП вдасться знизити до 46,7%.

"Багато хто звернув увагу на те, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату і обслуговування нашого держборгу: внутрішнього і зовнішнього. Майже третина бюджету іде на ці видатки. Тому що після 2015-го року, після реструктуризації у нас було декілька років, коли нам не треба було повертати. Те, що ми повністю забюджетували, дозволить нам на кінець 2020 року наш борг до ВВП знизити до 46,7%. Це робить нашу економіку більш стійкою", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, нардепи знайшли багато недоліків у проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", про що заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук. За його словами, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня "викликає питання".

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень, а також закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони.

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