Видатки на освіту можуть збільшити до другого читання бюджету-2020

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Питання буде обговорюватися у Верховній раді

Міністр фінансів Оксана Маркарова не виключила можливість збільшення видатків на освіту до другого читання проекту держбюджету на 2020 рік. Про це заявила міністр фінансів у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Представляючи законопроект про держбюджет, Маркарова запропонувала депутатам обговорювати це питання на профільних комітетах

"Що стосується освіти. Питання на освіту по конкретним програмам може розглядатись - збільшення… Однак, давайте ще подивимось в середині, там де є питання ефективності", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, загальні витрати на освіту, закладені в проекті державного бюджету на 2020 рік, становлять 136,4 млрд грн. Загальні витрати на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році.

Згідно з планом державний бюджет на 2020 рік Верховна рада України ухвалить не пізніше 1 грудня 2019 року. Не пізніше 15 жовтня комітет з питань бюджету має розглянути пропозиції депутатів і комітетів до проекту закону, висновки Рахункової палати, підготувати висновки та пропозиції до законопроекту, а також таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи. Очікується, що 15 листопада відбудеться розгляд та прийняття бюджету-2020 у другому читанні на пленарному засіданні ВР.