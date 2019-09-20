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Кабмін перегляне прожитковий мінімум в бюджеті-2020

Новини » Політика    20.09.2019 - 11:45
Кабмін перегляне прожитковий мінімум в бюджеті-2020
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Прожитковий мінімум переглянуть до "реальних показників"

Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України в проекті бюджету-2020 переглянуть розмір прожиткового мінімуму. Про це у Верховній раді заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в бюджеті повинні бути встановлені реальні показники.

"Що стосується всіх соціальних програм, які закладені в цьому бюджеті. Це і програма допомоги сім'ям з дітьми, на яку закладено 59,5 млрд. Це і програми, що стосуються різних пільг і субсидій. Це питання обговорення в рамках соціальної політики. Ми навіть задекларували, що ми беремо на себе Міністерство соцполітики: буде працювати над переглядом і встановленням реального прожиткового мінімуму", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, у представленому проекті бюджету-2020 прожитковий мінімум пропонується в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

Відзначимо, сьогодні перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зазначив, що в проекті бюджету викликає питання співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня.

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