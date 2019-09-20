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У Кабміні пояснили, що прискорить зростання ВВП

Новини » Економіка    20.09.2019 - 11:01
У Кабміні пояснили, що прискорить зростання ВВП
Фото: Оксана Маркарова (Виталий Носач/РБК-Украина)

Маркарова представила бюджет-2020 у Раді

Ухвалення низки законопроектів, які наразі розглядає Верховна рада, зможе збільшити показники у державному бюджеті 2020 року. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що поданий проект не є фінальним варіантом бюджету.

"Це не фінальний варіант бюджету. Це бюджет, який ми передаємо для початку дискусії з вами. Ті законопроекти, які ви зараз обговорюєте: відкриття ринку землі, старт концесії, прозора приватизація, наведення ладу на митниці, полегшення податкового адміністрування... Виконання тих усіх питань не тільки дозволить нам зробити всі ці речі, але дозволить нам покращити прогнози, дозволить нам прискорити зростання ВВП", -заявила Маркарова.

Нагадаємо, державний бюджет на 2020 рік Рада прийме не пізніше 1 грудня 2019 року, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проекту закону про держбюджет.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Разумков анонсував, що презентація бюджету-2020 відбудеться у Раді вже в цю п'ятницю.

При цьому текст закону про бюджет з'явився на сайті Ради в понеділок, 16 вересня.

Додамо також, частка перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) через державний бюджет у 2020 році знизиться до 23,5%. Як наголошується у пояснювальній записці до проекту, частка перерозподілу ВВП через державний бюджет в 2020 році в порівнянні з затвердженими показниками 2019 року знизиться на 2,3 процентних пункти, а з фактичними показниками 2018 року на 2,4 п.п.

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Новини України ВВПОксана МаркароваБюджет 2020
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