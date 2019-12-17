КСУ оприлюднив висновок про скорочення депутатів Ради

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

КСУ схвалив внесення змін до Конституції про кількість депутатів Ради

Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок щодо визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Згідно з документом, КСУ визнав конституційним внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи).

Фото: висновок КСУ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що КСУ визнав конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300 осіб.

Законопроект №1017 щодо зменшення конституційного складу парламенту і закріпленню пропорційної виборчої системи був внесений президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний. Законопроектом пропонується скоротити число нардепів до 300 чоловік.

У вересні Верховна рада направила клопотання до КСУ з проханням дати висновок про конституційність законопроекту про скорочення кількості депутатів парламенту.