ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ оприлюднив висновок про скорочення депутатів Ради

Новини » Політика     17.12.2019 - 18:55
КСУ оприлюднив висновок про скорочення депутатів Ради
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

КСУ схвалив внесення змін до Конституції про кількість депутатів Ради

Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок щодо визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Згідно з документом, КСУ визнав конституційним внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи).

Фото: висновок КСУ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що КСУ визнав конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300 осіб.

Законопроект №1017 щодо зменшення конституційного складу парламенту і закріпленню пропорційної виборчої системи був внесений президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний. Законопроектом пропонується скоротити число нардепів до 300 чоловік.

У вересні Верховна рада направила клопотання до КСУ з проханням дати висновок про конституційність законопроекту про скорочення кількості депутатів парламенту.

КСУ оприлюднив висновок щодо закону про призначення президентом голів ДБР і НАБУ У Раді анонсували доопрацювання Виборчого кодексу у 2020
Новини України Конституционный суд УкраиныВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся