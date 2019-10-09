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У Раді з'явився текст закону про прослуховування нардепів

Новини » Політика    09.10.2019 - 20:05
У Раді з'явився текст закону про прослуховування нардепів
Фото: народні депутати (Віталій Носач/РБК-Україна)

Передбачається, що законопроект набуде чинності з 1 січня 2020 року

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту №2237 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", яким пропонується дозволити прослуховування народних депутатів. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Авторами законопроекту є народні депутати від фракції "Слуга народу".

Відповідно до законопроекту, обшуки у нардепів можна буде провести, якщо відповідне клопотання підтримає генеральний прокурор і слідчий суддя погодить. Генеральний прокурор повинен вносить до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про ймовірне порушення народного депутата.

Затримання, арешт, домашній арешт, прослушка, застосування негласних слідчих дій щодо народного депутата можливі, якщо клопотання з відповідним дозволом підтримає генпрокурор або виконуючий його обов'язки.

Розглядати таке клопотання буде суддя апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в разі підсудності Вищого антикорупційного суду - слідчий суддя Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до законопроекту, такі рішення слідчого судді можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених КПК України.

Встановлюється, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Передбачається, що законопроект набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що профільний комітет Верховної ради підкреслював, що недоцільно в законопроекті Зеленського піднімати питання зняття депутатської недоторканності та внесення змін в закон України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон.

Так, 19 вересня Рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачав дозвіл на прослушку нардепів.

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