У Раді тривають консультації з призначення Саакашвілі

Верховна рада не планує у четвер, 30 квітня, призначати Михайла Саакашвілі до складу Кабінету міністрів. Про це РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Раніше у СН не виключали, що призначення все-таки може відбутися 30 квітня.

"В порядку денному позачергового засідання на четвер немає кадрових питань", - повідомила Кравчук.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної ради відбудеться у четвер, 30 квітня. Депутат ВР від фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів, що початок засідання запланований на 13:00.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що призначення Михайла Саакашвілі в Кабінет міністрів відсутній у порядку денному позачергового засідання Верховної ради. При цьому парламентарій не виключив, що питання може бути додане до порядку з ініціативи Офісу президента.

Додамо також, джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило агентству, що парламент може призначити віце-прем'єром екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Саакашвілі 30 квітня.