В Раде продолжаются консультации по назначению Саакашвили

В Верховной раде еще продолжаются консультации по поводу назначения Михаила Саакашвили в состав Кабинета министров. Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Ранее в СН не исключали, что назначение все же может состояться 30 апреля.

"В повестке дня внеочередного заседания в четверг нет кадровых вопросов... от депутатов. Но могут быть вопросы, которые будет инициировать президент. Среди них могут быть кадровые. По кандидатуре Михаила Саакашвили консультации продолжаются", - сообщила Кравчук.

Напомним, внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 30 апреля. Депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, что начало заседания запланировано на 13:00.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что назначение Михаила Саакашвили в Кабинет министров отсутствует в повестке дня внеочередного заседания Верховной рады. При этом парламентарий не исключил, что вопрос может быть добавлен в повестку по инициативе Офиса президента.

Добавим также, источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил агентству, что парламент может назначить вице-премьером экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили 30 апреля.