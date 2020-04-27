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Призначення Саакашвілі не значиться у порядку денному Ради на четвер

Новини » Політика     27.04.2020 - 15:32
Призначення Саакашвілі не значиться у порядку денному Ради на четвер
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

У СН заявляють, що ефективнішим буде призначення Саакашвілі до Офісу президента

Призначення Михайла Саакашвілі до Кабінету міністрів відсутнє у порядку денному позачергового засідання Верховної ради у четвер, 30 квітня. Про це у ході брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

При цьому він не виключив, що питання може бути додане у повістку за ініціативою Офісу президента.

"На цей четвер ми ще не визначилися з повісткою дня. У нас буде повістка, яка ініційована парламентом, там немає цього питання. Ми зараз її формуємо, але я не виключаю, що за ініціативою ОП питання може бути додане в повістку позачергового засідання", - сказав глава фракції.

Він додав, що СН буде визначатися з наявністю голосів у фракції за призначення Саакашвілі ближче до засідання парламенту.

Крім того, нардеп від СН Ірина Верещук заявила, що ефективнішим буде призначення Саакашвілі до Офісу президента.

"Я вважаю, що ефективніше буде якщо він буде в ОП. Нам не вистачає комунікації у трикутнику ОП - парламент - Кабмін", - сказала депутат.

Нагадаємо, раніше в понеділок нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що позачергове засідання Верховної ради швидше за все відбудеться у середу, 29 квітня.

Як писало РБК-Україна, джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило агентству, що парламент може призначити віце-прем'єром екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі в четвер, 30 квітня.

Додамо також, 24 квітня глава Арахамія заявляв, що наступне позачергове засідання парламенту відбудеться на цьому тижні орієнтовно в четвер - п'ятницю.

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