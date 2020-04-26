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Рада може призначити Саакашвілі віце-прем'єром наступного тижня

Новини » Політика     26.04.2020 - 14:57
Рада може призначити Саакашвілі віце-прем'єром наступного тижня
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі можуть призначити 30 квітня

Верховна Рада України може призначити віце-прем'єром екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі у четвер, 30 квітня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в керівництві фракції "Слуга народу".

Це питання буде розглядатися на позачерговому засіданні ВР.

"Ймовірно, що це кадрове питання буде розглядатися в кінці тижня на позачерговому засіданні. Робоча версія - в четвер", - повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що глава держави Володимир Зеленський запропонував Саакашвілі посаду в Кабінеті міністрів. За словами самого Саакашвілі, він планує займатися переговорами з МВФ. 24 квітня "Слуга народу" запросила колишнього главу Одеської ОДА на фракцію, щоб визначитися з його кандидатурою. Однак, як писало РБК-Україна, на цей час необхідної кількості голосів за призначення Саакашвілі у нардепів немає.

Раніше заступник фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук назвала кілька можливих завдань Саакашвілі у разі його призначення віце-прем'єром в українському уряді. Саакашвілі може додати досвіду в ході переговорів з Міжнародним валютним фондом. Крім того, Саакашвілі міг би допомогти з координацією між урядом і парламентом.

Сам він сподівається, що Рада проголосує за його призначення в уряд Дениса Шмигаля 30 квітня.

Рада наприкінці наступного тижня може розглянути кадрові призначення, - Разумков Рішення грузинських судів щодо Саакашвілі мають законну силу в Україні, - документ
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