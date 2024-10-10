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Рада поддержала исключение Одарченко и Дмитрука из состава Комитетов

Коллаж: народные депутаты-беглецы Артем Дмитрук и Андрей Одарченко (РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 октября, Верховная Рада провела голосование по исключению народных из состава Комитетов беглых депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко. Решение поддержали 245 народных избранников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно результатам голосования:

  • Одарченко был исключен из состава антикоррупционного Комитета;
  • Дмитрука - из состава правоохранительного Комитета.

Кто такой Дмитрук

25 августа СМИ сообщили, что Артем Дмитрук сбежал в Молдову, и эту информацию подтвердило Государственное бюро расследований. В то же время ему предъявили подозрение по делу о нападении на правоохранителя и военного.

Генеральный прокурор Андрей Кости отметил, что Украина применит все возможные международно-правовые средства для возвращения нардепа на "домой". Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также прокомментировал возможность лишения Дмитрука депутатского мандата.

Вскоре Государственное бюро расследований (ГБР) объявило нардепа в международный розыск. Недавно сам беглец заявил, что находится в Лондоне, где, по его словам, проходит суд, на котором решается вопрос его экстрадиции в Украину.

В том же числе недавно Дмитрук смог принять онлайн-участие в заседании правоохранительного комитета, где также находились представители Нацполиции.

Кто такой Одарченко

В ноябре 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) выдвинули подозрение народному депутату Одарченко. Согласно информации правоохранителей, он пытался дать взятку в размере 50 тысяч долларов в криптовалюте Bitcoin бывшему главе Агентства восстановления Мустафи Найему.

Уже на следующий день суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен. Одарченко быстро уплатил эту сумму и вышел на свободу.

В сентябре 2024-го выяснилось, что нардеп сбежал в Румынию, в связи с чем Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о заочном аресте после объявления в международный розыск.

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