Сбежавший нардеп Дмитрук дистанционно голосовал на заседании комитета Верховной Рады

Сбежавший из Украины в Великобританию нардеп Артем Дмитрук принимал онлайн-участие в заседании правоохранительного комитета. На нем также находились представители Нацполиции.

Известно, что заседание прошло в понедельник, 7 октября. Стоит напомнить, что Дмитрук находится в розыске и незаконно покинул территории Украины. По данным СМИ, он находится в Лондоне.

Интересно и то, что до сегодняшнего дня в Верховную Раду внесли постановление о том, чтобы сбежавших из Украины нардепов Андрея Одарченко и Артема Дмитрука исключить из состава комитетов.

Согласно документу, предлагается исключить входящего в состав группы "Восстановление Украины" Дмитрука из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Кто такой Дмитрук

Артем Дмитрук – политик и народный депутат Украины IX созыва. В 2019 году он был избран в Верховную Раду в качестве мажоритарного кандидата от партии "Слуга народа" по 133-му округу в Одесской области. В прошлом Дмитрук занимался боевыми искусствами.

Затем он вышел из фракции "Слуга народа" и начал открыто критиковать власть. В 2023 году против него были возбуждены уголовные производства, и Дмитрук оказался под следствием.

Бегство Дмитрука за границу

25 августа СМИ сообщили, что Дмитрук сбежал в Молдову и эту информацию подтвердило ДБР. Ему объявили подозрение за нападение на милиционера и военного. Генпрокурор Андрей Кости заявил, что Украина будет использовать все возможные международно-правовые средства для его возвращения.

Также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о возможности лишения Дмитрука депутатского мандата. Позже ДБР объявило его в международный розыск.

Недавно Дмитрук заявил, что находится в Лондоне. Там его якобы ожидал суд, на котором рассматривался вопрос о его экстрадиции в Украину.

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