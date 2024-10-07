Раде предложили исключить из комитетов беглых нардепов Одарченко и Дмитрука

Нардепов Андрея Одарченко и Артема Дмитрука, которые сбежали из Украины, могут исключить из состава комитетов. Такой вопрос рассмотрит Верховная Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления .

Отметим, что такой проект постановления внесли в Раду после слухов о том, что Дмитрук сегодня, 7 октября, участвовал в заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году Андрею Одарченко сообщили о подозрении в попытке дать взятку тогда еще главе Агентства восстановления Мустафе Найему в размере 50 тысяч долларов в криптовалюте.

Таким образом нардеп хотел "поспособствовать" выделению денег из фонда для ликвидации последствий российской агрессии на ремонт университета, где он занимал должность ректора.

Суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 15 млн гривен. Практически сразу после этого нардеп вышел из СИЗО. В сентябре стало известно, что Одарченко сбежал за границу, его объявили в международный розыск.

В то же время Дмитруку в конце августа сообщили о подозрении в нападении на правоохранителя и военного. Но на тот момент нардеп уже сбежал за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.