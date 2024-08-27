Костин о Дмитруке: если не появится самостоятельно - можем объявить в международный розыск
Украина примет все международно-правовые способы для возвращения народного депутата Артема Дмитрука, который недавно сбежал из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Андрея Костина во время Форума "Украина 2024 года. Независимость".
"Первое что я понял и почувствовал, когда мы видим, например, видео, когда наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, а затем мобильные группы их задерживают. И это действительно пример успешной работы. А я думал почему в тех случаях удалось, а в этом случае этот человек (Артем Дмитрук, - ред.) просто "как по маслу" нелегально перешел государственную границу", - заявил Костин.
Генеральный прокурор отметил, что уголовное производство относительно побега Дмитрука было открыто сразу после того, как стало известно о его нелегальном пересечении границы. В рамках производства следователи, прокуроры, сотрудники Государственной пограничной службы (ГПСУ) "работают круглосуточно", поскольку понимают, что народный депутат не действовал самостоятельно и среди тех, кто ему помогал, могут быть и должностные лица.
Украина вернет Дмитрука "домой"
По словам Костина, следствие уже установило путь, которым воспользовался подозреваемый. Речь идет об участке границы с Приднестровьем. Также есть определенная информация относительно сегодняшнего местонахождения нардепа, но это требует проверки.
"Мы в дальнейшем будем принимать все меры для возвращения его в Украину международно-правовыми способами, если он не сделает этого добровольно. У него еще есть возможность явиться на допрос следователя в установленные даты. Это четверг и пятница. Это озвучено нами: уважаемый народный депутат, вернитесь в Украину и придите к следователю", - отметил Костин.
Если же Дмитрук не вернется в Украину самостоятельно, народного депутата могут объявить в розыск. В частности возможен вариант с запросом об экстрадиции, если местонахождение нардепа будет четко установленным.
Бегство Дмитрука за границу
25 августа СМИ заявили о бегстве Дмитрука в Молдову. Информацию также подтвердило Государственное бюро расследований.
Следует добавить, что перед этим народному депутату объявили подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного.
Тем временем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, лишат ли Дмитрука мандата народного депутата.
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