Рада відправляє Рябошапку у відставку: онлайн

На сьогоднішньому позачерговому засіданні Рада розгляне висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. За результатами голосування нардепів, голова ГПУ може піти у відставку. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Чергове засідання

Вчора на завершення позачергового засідання Ради, на якому парламент проголосував за новий склад Кабміну, спікер Дмитро Разумков оголосив про призначення ще одного позачергового засідання на 5 березня. Причина - висловлення недовіри генеральному прокуророві України Руслану Рябошапці. Якщо парламентарії більшістю проголосують "за" висловлення недовіри, то глава ГПУ піде у відставку.

Звіт правоохоронців 4 березня

Вчора після призначення нового прем'єра і уряду, Рада заслухала звіт керівників правоохоронних відомств. З трибуни парламенту про результати своєї роботи прозвітували міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Служби безпеки України Іван Баканов, в. о. голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова, голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

“Шість місяців тому за підтримки глави держави і вас ми розпочали реформу прокуратури. І я вважаю що це є одним з наших можливо найголовніших досягнень за останні 6 місяців. Ми є єдиним органом, який почав реальну реформу і реальні зміни", - заявив глава ГПУ.

Також Рябошапка розповів про те, що з вересня в суд було передано 766 виробництв, в яких фігурують 880 осіб, а 250 корупціонерів вже отримали свої терміни.

Чому Рябошапку відправляють у відставку

У проекті постанови про висловлення недовіри Рябошапці йдеться про те, що за півроку на посаді генпрокурора він не домігся жодних значимих результатів.

"Не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави, за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування, а також – щодо топ-чиновників не доведено до завершення, жодного обвинувального акту у таких справах до суду не спрямовано та, як наслідок, вироків судом не винесено", - йдеться в пояснювальній записці

Як приклад, наводяться справи Олега Гладковського, обвинувальний акт щодо якої не переданий до суду, справа Андрія Садового, який підозрюється у корупційних схемах з землею, справа Вадима Альперіна, якого називають "хрещеним батьком контрабанди", і справа Катерини Гандзюк.

Хто може стати новим генпрокурором

Кандидатом на посаду генерального прокурора є нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

“Було сигнальне голосування і ми (фракція СН, - ред.) підтримали нашого колегу. Президент нічого не коментував з цього приводу, це було наше фракційне рішення ", - повідомила 3 березня нардеп від Слуги народу Ірина Верещук.

Інформацію про те, що відбулося сигнальне голосування за кандидатуру Іонушаса, на той момент підтверджували і джерела РБК-Україна.