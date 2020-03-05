Хто такий Сергій Іонушас: що відомо про кандидата в генпрокурори

Фото: Сергій Іонушас (1facebook com sergii ion)

Іонушас змінить на посаді генпрокурора Рябошапку

Сергій Іонушас є головним кандидатом на посаду генерального прокурора України. Докладніше про те, хто він такий, чим займався і звідки прийшов у політику - у матеріалі РБК-Україна.

Чому Рада змінює генпрокурора

У Верховній Раді відбудеться голосування за висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Основні претензії до глави ГПУ - недостатня активність у розслідуванні справ топ-чиновників.

"Не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави, за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування, а також – щодо топ-чиновників не доведено до завершення, жодного обвинувального акту у таких справах до суду не спрямовано та, як наслідок, вироків судом не винесено", - сказано в пояснювальній записці до постанови про висловлення недовіри

Зокрема, в Раді незадоволені станом справ Олега Гладковського, Андрія Садового, Катерини Гандзюк, Вадима Альперіна і дочірніх компаній Burisma.

Як наслідок вираження недовіри - Руслан Рябошапка має піти у відставку.

Хто такий Сергій Іонушас

Головним кандидатом на посаду генерального прокурора є народний депутат від фракції "Слуга Народу" Сергій Іонушас.

Фото: Сергій Іонушас (1facebook com sergii ion)

Освіта. За фахом Іонушас юрист. Навчався в Національній юридичній академії ім.Ярослава Мудрого, потім в Інституті інтелектуальної власності, а також в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім.Тараса Шевченка.

Кар'єра. Сергій Іонушас працював адвокатом і юристом. Є патентним повіреним, членом Асоціації адвокатів України та Асоціації правників України.

До того, як пройшов у Раду на парламентських виборах 2019 року, Іонушас керував юридичною фірмою "Гелеон". Ця фірма представляла інтереси студії "Квартал 95".

Політична діяльність. Під час президентської кампанії, Іонушас був довіреною особою Володимира Зеленського. Майбутній президент представляв його як члена "ЗеКоманди", який відповідає за сферу правосуддя.

На виборах в Раду 2019 року пройшов у парламент за списком "Слуги народу" під номером 38.

У Раді він займає посаду заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.