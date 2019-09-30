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У Кабміні анонсували підготовку пакету законів про поводження з відходами

Новини » Політика    30.09.2019 - 18:14
У Кабміні анонсували підготовку пакету законів про поводження з відходами
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, в уряді пропонують запровадити принцип "забруднювач платить"

У Кабінеті міністрів України анонсували підготовку пакету законопроектів щодо поводження з відходами. Про це свідчить Програма дій Кабміну, опублікована на сайті парламенту.

Зокрема, пропонується запровадити принцип "забруднювач платить".

"Уряд підготує на основі директив ЄС, що регламентують поводження з відходами, пакет законів, якими унормує приведення строків у відповідність з директивами ЄС, запровадить ієрархію операцій поводження з відходами, принцип розширеної відповідальності виробника/депозитну систему, принцип "забруднювач платить", - вказано у тексті програми.

Уряд також планує визначити перелік відходів, перелік найкращих доступних технологій операцій поводження з відходами, запровадити систему ефективних екологічних податків, що стимулюватимуть запобігання утворенню відходів та зроблять захоронення максимально економічно невигідним.

"Запровадимо відповідальність виробника за утилізацію відпрацьованих батарейок та акумуляторів, відходів електричного та електронного обладнання", - зазначається у програмі.

Нагадаємо, згідно з Програмою дій уряду, в Україні планують ввести новий акцизний податок на товари, при виготовленні яких підприємства забруднюють навколишнє середовище викидами в атмосферу або воду. Очікується, що розмір податку складе 1% від вартості таких товарів.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну Олексій Гончарук заявив, що у найближчі 5 років економіка України здатна вирости на 40%. За словами прем'єра, для здійснення приросту економіки на 40% необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій, що закладено в програмі дій уряду.

Додамо також, Гончарук анонсував, що у Верховній раді представлять Програму дій Кабінету міністрів на цьому тижні.

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